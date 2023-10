Caduta interna al Viola Park, la Salernitana passa con un gol allo scadere. La Fiorentina di Guberti resta in fondo alla classifica

Caduta interna per la Fiorentina Under 16 di Stefano Guberti. La Salernitana espugna il Viola Park con un gol al 90′. L’Under 16 granata di mister Ernesto De Santis vince, imponendo il proprio gioco in un campo difficile. Viola sconfitti per 2-3 nonostante la doppietta di Cannioto.

Nella ripresa, la Salernitana era stata anche riacciuffata dalla Fiorentina, ma a pochi istanti dal fischio finale è arrivata la punizione di Belfiore che ha sancito un successo di enorme prestigio per i giovani campani. Viola che resta ferma a 4 punti, ancora lontana dalla zona playoff.