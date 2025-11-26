Vanoli chiarissimo: il talento di Comuzzo è considerato e da preservare. I perfezionamenti del tecnico viola

L'allenatore della Fiorentina Paolo Vanoli, alla vigilia del match contro l'AEK Atene, è intervenuto in conferenza stampa. Tra i temi trattati c'è il momento del difensore Pietro Comuzzo, ribadendo concetti importanti: “Nell'ultimo periodo è in crescita, anche l'Under 21 gli ha dato possibilità di mettere minuti nelle gambe e ha fatto due ottime partite. Lo ripeto: è un giovane di grandissima prospettiva. Mi piace molto, perché è forte sull'uomo ed è attento in fase difensiva”.

Le parole di Vanoli su Comuzzo lanciano un messaggio chiaro

Il tecnico viola, insomma, è stato chiarissimo: Comuzzo ha talento e questo da lui viene riconosciuto e protetto. Inevitabile, poi, tornare anche sulle voci di mercato che hanno condizionato il suo avvio di stagione. Ma Vanoli non vuole più sentirne parlare: “Quello che è successo, inevitabilmente, può averlo condizionato. Però l'ho detto a tutti i ragazzi, togliamoci questi alibi e facciamo vedere chi siamo veramente”. Il taglio netto con gli ultimi mesi deve passare anche dall'atteggiamento, dal coraggio di mostrare le proprie qualità in campo: “Dai giovani io sono particolarmente esigente, però sono convinto che faremo un buon lavoro. Non mi arrabbierò se farà errori, non me la sono mai presa coi ragazzi per questo. Ma mi arrabbierò se mostrerà paura di sbagliare”.

Quegli aspetti da migliorare per fare un salto di qualità

Vanoli, in ultimo, ha aggiunto anche dei possibili correttivi per migliorare ulteriormente la crescita del classe 2005: “Deve crescere a livello tecnico, ma quello è di mia competenza. Ci dobbiamo lavorare tanto”. Se le ultime settimane non avevano rassicurato sulla sua posizione, adesso l'intento è lampante: nonostante il periodo non facile, per Comuzzo e per la Fiorentina, c'è l'unità di intenti necessaria per continuare a far crescere un ragazzo molto promettente, dandogli spazio e fiducia.