La Fiorentina al gruppo Armani? Quell'indiscrezione che non trova alcun fondamento

La querelle Brambati-Commisso sulle sorti societarie della Fiorentina tiene banco anche a qualche ora di distanza rispetto alla bomba lanciata dal procuratore.

“Ero con il presidente della Giorgio Armani e…”

“Ero a New York - ha raccontato Brambati - con il presidente della Giorgio Armani, dell’Olimpia e della Fondazione Giorgio Armani, ed è arrivata una telefonata, perché mi hanno chiesto di chiedere a questa persona se fosse interessata alla Fiorentina, poiché la Fiorentina è ufficialmente in vendita”.

Indiscrezione infondata e la replica di Commisso

Un’indiscrezione questa, scrive stamani il Corriere Fiorentino, che non ha trovato alcun fondamento nel mondo Armani (già proprietario della squadra di basket e da poco orfano del patron Giorgio) e rispedita successivamente al mittente dallo stesso Commisso.