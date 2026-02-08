Italiano: "L'espulsione di Pobega non esiste. Ma non possiamo continuare a prendere gol all'ultimo"

Vincenzo Italiano ha commentato così la sconfitta di oggi del suo Bologna contro il Parma in casa: “Il gol beffa alla fine? Tipico del momento in cui ci troviamo. Non ci possiamo permettere il minimo errore, che si perde la partita".

Vincenzo Italiano, ex allenatore della Fiorentina

“L'espulsione non esiste”

"Siamo rimasti in 10 con un’espulsione che non esiste, ciononostante abbiamo giocato, creato, siamo stati sempre in partita, limitando al minimo gli errori. Oggi abbiamo giocato da Bologna, ma è un periodo in cui va così, dobbiamo cercare di fare ancora qualcosa in più, e ribadisco che nessuno di noi si può permettere di fare errori”.