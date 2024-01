Intanto il Bologna si prepara per la Coppa Italia con gli stessi problemi della Fiorentina

Avrà un giorno di riposo in più della Fiorentina, il Bologna di Thiago Motta che si appresta a far visita proprio al club viola al Franchi, per i quarti di Coppa Italia. All'appuntamento di martedì sera però, il tecnico italo-brasiliano ci arriverà con gli stessi problemi di Italiano: ovvero la carenza di esterni. Anche oggi infatti, come riportato dal club felsineo, sia Ndoye che Karlsson hanno proseguito il loro lavoro differenziato, che li taglia fuori dalla trasferta di Firenze.