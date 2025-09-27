Lucchesi: "Giocare a Pisa è difficile per tutti. La Fiorentina è un buon insieme di giocatori, ma non è squadra"

Fabrizio Lucchesi, ex direttore generale sia della Fiorentina che del Pisa, ha parlato a Radio Sportiva del derby di domani fra due squadre che conosce molto bene.

Sul derby

“Partita difficile, giocare a Pisa è impegnativo per tutti: l'Arena Garibaldi è uno stadio caldo e bellissimo che attende una rivalità lunga 500 anni, dove i valori sportivi si mischieranno con quelli agonistici. La forza del Pisa è inferiore a quella della Fiorentina, ma hanno 7/8 giocatori già stati protagonisti in Serie B, una squadra coesa e collaudata; Fiorentina che invece stenta a trovare il passo giusto al momento”.

Su Pioli

“Alla Fiorentina mancano i risultati, è una squadra molto cambiata dal mercato, di cui non si possono certo discutere i valori dell'allenatore: dopo un mercato fatto a 4 mani con giocatori mirati, voluti, si ricordi che questa è la terza ricostruzione dell'era Commisso, ci vorrà tempo, anche se la Fiorentina deve fare di più. Al momento è un buon insieme di giocatori che ancora non è squadra”.

Sulla rosa

“Hanno giocatori che stanno facendo meno di quello che ci aspettavamo e che la società si aspettava: l'equazione che lega l'investimento alla resa non sta rendendo. La difficoltà di giocare nella Fiorentina è che quella viola è una maglia importante da indossare, che tanti campioni hanno vestito: per un giocatore ci sta non essere abituato a un certo tipo di pressioni. La verifica va ancora fatta ma non tra molto, Firenze non sa aspettare: il dato di fatto però è che troppi non stanno rendendo adeguatamente”.