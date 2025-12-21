La Primavera cede il passo al Cagliari, fallendo dagli undici metri la chance del pareggio. Tanto traffico in vetta alla classifica

La Fiorentina Primavera cade internamente contro il Cagliari: al Viola Park termina 0-1 per gli isolani, a cui basta la rete di Mendy per strappare i tre punti.

La cronaca della partita

Orfana di Kospo, chiamato in Prima Squadra per sopperire all'assenza di Marì, così come degli squalificati Bertolini e Galloppa, oggi sostituito dal vice Antonini: è una Primavera rimaneggiata, quella che si vede contro i rossoblù. Infatti, il Cagliari passa in vantaggio al ventesimo minuto con una bella azione manovrata che vede Hamdaoua servire Mendy che in area, di fronte a Leonardelli, non sbaglia. Torna sotto la Fiorentina, che ci prova con Conti, ma il Cagliari ha l'occasione del raddoppio allo scadere del primo tempo: bravo Leonardelli a salvare il risultato. Tra le buone notizie, nel secondo tempo si segnala il rientro di Balbo, assente dai campi da un mese. La Fiorentina ha poi l'occasione di pareggiare dagli undici metri a seguito di un tocco di mano di Cogoni: del rigore se ne incarica Braschi, che però spara alto sopra la traversa. Finirà quindi 0-1.

La classifica

Situazione di classifica super congestionata: con questa sconfitta ora la Fiorentina si trova in vetta a pari punti con Roma e Inter, a quota 30. Attenzione però al Cesena, che domani contro il Monza ha l'occasione di scavalcare il trio sopracitato e portarsi a 31 punti.