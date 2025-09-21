L'allenatore della Fiorentina, Stefano Pioli, è molto amareggiato per la sconfitta della sua squadra: “Non siamo riusciti a gestire la palla - ha detto a Sky - siamo andati in difficoltà. C'erano situazioni per far salire la squadra e sfruttare gli spazi ma non ne abbiamo saputo approfittare. Eppure l'approccio e l'atteggiamento nel primo tempo erano quelli giusti, ma dobbiamo fare molto di più, una squadra del nostro spessore non può gestire le gare così”.

Poi ha aggiunto: “Sono molto amareggiato e molto triste perché so che la squadra si sta allenando molto bene e non riesce a farlo vedere durrante le gare. L'ambiente si aspettava una situazione diversa e i tifosi ci hanno giustamente fischiato. Una giornata triste sicuramente e devo trovare soluzioni”.

C'è spazio anche per una polemica arbitrale :"Per carità, le responsabilità sono mie, ma poche volte ho visto fischiare un fallo del genere. Era fallo nostro. L'arbitro fischia un fallo su Fortini poi fa ripartire come se avesse fatto fallo Piccoli, che invece non ha fatto niente".