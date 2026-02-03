Carnevali: "Thorstvedt alla Fiorentina? Non dobbiamo sempre accettare la volontà degli altri. Su Nzola..."

L'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, interpellato da TMW Radio ha parlato di un paio di operazioni di mercato che lo hanno visto in connessione con la Fiorentina.

“Nzola (al Sassuolo ndr) non è una sorpresa - ha detto - Già qualche anno fa quando era allo Spezia eravamo interessati a lui. Ora deve inserirsi in questo ambiente e spero che possa dare un contributo per migliorare ancora in fase realizzativa".

Thorstvedt piaceva ai viola: "Con lui siamo fermi per il rinnovo perché non troviamo un accordo con il procuratore. Noi però non dobbiamo accettare sempre la volontà di tutti gli altri. Ci sono delle regole e se il giocatore avrà il piacere di continuare ci saranno tutte le condizioni, altrimenti deciderà lui cosa fare. Comunque non erano arrivate offerte ufficiali”.