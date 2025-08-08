"Ndour sta rubando la scena a Richardson. La situazione di Mandragora è complicata ma capisco anche la posizione della Fiorentina"

Quest'oggi il giornalista del Corriere Fiorentino Ernesto Poesio, durante un collegamento a Radio Bruno, ha avuto modo di fare un'analisi sul momento della Fiorentina di Stefano Pioli.

“Da quello che emerge dal ritiro inglese della Fiorentina credo che Ndour sia piu pronto rispetto a Richardson, o comunque piu definito in una posizione. Il marocchino, assieme all’allenatore, sta ancor cercando di capire quale sia il suo reale suolo e il suo utilizzo in campo: è uno di quei giocatori che arrivano molto giovani, e che devono essere costruiti nel vero e proprio senso della parola. Mentre il primo mi sembra piu definito, anche se deve migliorare molto, il marocchino anche lo scorso anno ha dato l’idea di essere un pesce fuor d’acqua”.

“Adesso Ndour sembra essere piu pronto rispetto a Richardson”

Ha anche aggiunto: “Dove lo mettevi faceva vedere qualità ma allo stesso tempo era molto lento. Oltretutto al cospetto della sua altezza si potrebbe dire che non fosse neanche troppo potente, dote che in mezzo al campo fa molto comodo. Sinceramente ancora non ho capito quale sarà la strada che il giocatore e la Fiorentina vorranno intraprendere in futuro”.

“Mandragora è al centro di una situazione molto complicata ma capisco anche la posizione della Fiorentina”

Un commento anche sul rinnovo di Rolando Mandragora: “Sinceramente non sono piu di tanto sorpreso da questa situazione. Mandragora è in un momento della carriera in cui giustamente sta cercando l’ultimo contratto importante della vita, ha fatto un anno molto buono rispetto ai precedenti e giustamente dal suo punto di vista cerca di monetizzare il piu possibile quella che è stata l’ultima grande stagione. Allo stesso tempo capisco anche la Fiorentina e le valutazioni che sta facendo: la richiesta del giocatore è alta ed è giusto capire se invece si possa virare su altri tipi di giocatori. Se Mandragora dovesse andar via la Fiorentina avrà bisogno almeno di un altro paio di centrocampisti”.

“Pioli fa bene a puntare alla Champions League, ma occhio a non eccedere”

Ha poi concluso parlando del sogno chiamato Champions League: “Credo parlare di questo sia il primo grande effetto positivo della “cura Pioli”. Il tecnico conosce molto bene Firenze e quando ha accettato la proposta viola sapeva in che situazione arrivava: sapeva del caos in società e della contestazione messa in atto dai tifosi. Sapeva che doveva rilanciare l’entusiasmo, perchè Firenze è una piazza che ha bisogno di entusiasmo per compattarsi. Secondo me ha fatto bene a non nascondersi, anche se lo ha fatto scherzando, perche cosi facendo sposti gli obiettivi verso l’anno. Allo stesso tempo mi auguro che piu ci si avvicina all’inizio di stagione e più il tecnico sia cauto: il troppo entusiasmo potrebbe diventare un freno quando arriveranno le prime difficoltà”.