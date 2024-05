L'ultima all'Old Trafford è da incubo per Amrabat: Odegaard lo salta e "lo manda al bar" - VIDEO

Che la stagione di Sofyan Amrabat al Manchester United non sia stata indimenticabile già si sapeva, ma adesso rischia di diventare un incubo. Scarsamente utilizzato nelle ultime uscite dei Reds, quando viene mandato in campo difficilmente il marocchino riesce ad avvicinarsi agli standard dimostrati nelle passate stagioni con la maglia della Fiorentina. E fine stagione il club inglese ha deciso che, ormai considerato come vero e proprio flop, il marocchino tornerà a Firenze.

E l’ultima figuraccia è arrivata ieri sera contro l’Arsenal. Partito titolare nell’ultima uscita del Manchester United all’Old Trafford, Amrabat ha salutato il pubblico di Old Trafford rendendosi protagonista in negativo di una giocata del norvegese Martin Odegaard. Il centrocampista dei Gunners ha scherzato con lui saltandolo con una improvvisa finta, costringendo il marocchino ad una clamorosa caduta.

Questo il video pubblicato dall’Arsenal sui propri canali social: