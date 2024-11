Intervistato a margine del premio 'La Clessidra' ad Anghiari, provincia di Arezzo, l'ex attaccante gigliato Ciccio Graziani si è soffermato sullo strepitoso momento di forma di Moise Kean, già leader dell'attacco della Fiorentina:

“In questo momento Kean è dieci passi avanti a Lukaku”

“In questo momento incide più di Lukaku. Oggi Kean è dieci passi avanti, lui incide, cosa che Lukaku adesso non sta facendo. Il belga non si sta ripetendo, è in difficoltà perché, come Lautaro, non ha fatto una preparazione adeguata”.

“La Fiorentina ha già triplicato il suo valore”

"Se un palazzo non ha fondamenta (si riferisce ancora a Lukaku, ndr), basta poco per farlo crollare. Kean, invece, è incontenibile e credo la Fiorentina abbia già triplicato il suo valore".