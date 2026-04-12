Fermo dal novembre del 2023, Schuurs vede la luce in fondo al tunnel e punta al rientro: "Anche la Fiorentina ha mostrato interesse per me"

Storia incredibile quella di Perr Schuurs: il difensore olandese classe ‘99 - ai tempi in forza al Torino - è fermo dal novembre del 2023 per via di complicazioni post-rottura del legamento crociato, ma il suo calvario sembra essere finito e, in un’intervista rilasciata a ESPN, ha citato anche la Fiorentina tra le sue pretendenti.

Il commento di Schuurs

Essendosi svincolato dal Torino, ora Schuurs si sta guardando intorno e facendo la conta delle interessate: “Potrei tornare al Torino, ma anche Udinese, Fiorentina e Genoa hanno mostrato interesse, così come Ajax e Fortuna Sittard. Sono molto aperto e realista: ho bisogno di una squadra che abbia fiducia in me e mi dia la possibilità di tornare in piena forma. In questo modo penso che non sarà un rischio per un club ingaggiarmi”.

Quando su di lui c'era l'Inter

Poi, il retroscena di mercato: "Avevo già raggiunto un accordo personale con l'Inter. Dopo una stagione fantastica al Torino, ero all'apice della mia carriera e volevo davvero fare quel passo. Giocavano allo stesso modo del Torino. Stefan De Vrij sarebbe dovuto diventare il mio mentore lì. Era un bel progetto che è andato in fumo, si percepisce: poi l'Inter è diventata campione e ha raggiunto anche la finale di Champions League. È stato doloroso guardarle, avrei voluto vivere anch'io quell'esperienza"