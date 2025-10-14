L’Italia batte Israele per 3-0 grazie alle due reti di Retegui, di cui uno su rigore, e Mancini. Una manciata di minuti anche per Piccoli nel finale, che esordisce in Azzurro, mentre Nicolussi Caviglia ha guardato i compagni dalla tribuna per la seconda partita di fila.

La cronaca della partita

Un primo tempo non brillante da parte dell’Italia, che comunque ci va vicino in avvio di partita con un bel tiro da fuori di Cambiaso. Tuttavia, la prima occasione chiave del primo tempo ce l’ha Israele con Salomon, che calcia a botta sicura dall’interno dell’area in contropiede: miracolo di Donnarumma per evitare la rete degli ospiti. Italia che poi passa in vantaggio nei minuti di recupero: Retegui si guadagna e trasforma il rigore dell’1-0. Anche nella ripresa, però, è Israele ad alzare il ritmo, impegnando a più riprese un Donnarumma in formissima. Serve ancora Retegui allora: bel recupero sul limite dell’area e bellissimo tiro a giro sul secondo palo, nulla può Glazer. Pio Esposito ha anche tempo di mangiarsi il 3-0 da due passi, su suggerimento del solito Retegui, ma è un errore che per fortuna non fa danni, perché al 92simo è Mancini a trovare il 3-0 finale, di testa, su sviluppi di calcio d’angolo.

Playoff sicuri, ma…

Vittoria di fondamentale importanza per gli Azzurri, che consolidano così il secondo posto nel girone di qualificazione e si assicurano la possibilità di giocarsi i play-off. Non è però detta l’ultima parola: qualora gli Azzurri battessero la Moldavia e la Norvegia non vincesse contro l’Estonia nel prossimo turno, allora per decidere il primo posto nel girone sarebbe decisiva la sfida del Meazza in programma il 16 novembre, proprio tra Italia e Norvegia.