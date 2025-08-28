Il cantante e tifoso viola Marco Masini ha risposto a vari quesiti con protagonista la Fiorentina a Toscana TV, soffermandosi su mercato, singoli e le prospettive della squadra di Pioli.

“Le prospettive della Fiorentina quest’anno? Ancora non lo so, perchè non è il momento giusto per dirlo, c’è il calciomercato e finchè non chiuderà la squadra può cambiare tanto. Le proposte dell’Arabia, dalle grandi squadre, gli esuberi”.

‘L’attacco è ottimo, il tridente…'

“La Fiorentina ha preso un grande allenatore ed ha un bell’attacco, di questo sono abbastanza sicuro. Le cose cambieranno, giocheremo diversamente e Kean dovrà adattarsi a schemi diversi, nei quali Piccoli magari è più abituato a giocare. Difficile però vedere il tridente per come la vedo io, servirebbe un centrocampo diga alle spalle, ma magari arriverà dal mercato un elemento di spessore in mediana”.

‘Se Pradè trovasse un esubero forte…'

“Mandragora è un giocatore che deve rimanere a Firenze, non solo per la sua bravura ma anche per il ragazzo che è, ci terrei moltissimo che rimanesse in viola. Il prossimo acquisto? Chissà che Pradè non sia bravo a trovare l’esubero forte, non dimentichiamoci di Salah, che arrivò a Firenze da quasi sconosciuto, tutti criticarono l’operazione… ma poi qualche soddisfazione ce l’ha regalata”.