Pruzzo: "Vanoli perfetto per la mediocrità della Fiorentina. Se non lo cacci devi solo sperare da qui alla fine"

L'ex attaccante della Fiorentina Roberto Pruzzo ha parlato a Lady Radio dell'attuale situazione in casa viola dopo il pareggio contro il Parma.

Le parole di Pruzzo

“Se non cacci l'allenatore dopo una situazione simile vuol dire solo che devi arrivare in fondo sperando che le altre continuino a fare male e che tu trovi qualche jolly. Non ha idee, non ha intuizione. Vanoli è perfetto per la mediocrità nella quale si trova la Fiorentina”.

E su Piccoli

“E' stato strapagato e ora, in una situazione difficile, non regge la pressione di un prezzo così alto pagato per lui”.