La nomina di Joseph in Mediacom antipasto degli sviluppi sulla Fiorentina? La famiglia Commisso al bivio

La prima azienda ad essere riorganizzata ufficialmente dopo la scomparsa di Rocco Commisso è stata la Mediacom, vero motore e traino del business dell'ex patron viola: a succedere al padre è toccato proprio a Joseph Commisso, neo vicepresidente e Ad ad interim della società di famiglia. Non è mistero la sua presenza già consolidata all'interno del Cda della Fiorentina, che potrebbe essere coinvolta dal riassetto, scrive il Corriere dello Sport.

Certo, una nomina importante anche in ambito viola per Joseph Commisso avvalorerebbe la tesi di chi vuole la famiglia italoamericana ancora al comando della Fiorentina, con una posizione ancor più decisa. Di sicuro nei prossimi mesi Joseph e la madre Catherine decideranno che strada prendere all'ideale bivio davanti a cui si trovano: alimentare il sogno del padre/marito o passare la mano.