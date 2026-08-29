La Nazione: Zirk zac... il tempo scorre

Sul QS de La Nazione spazio, oltreché al Centenario, anche all'attualità: “Ci siamo quasi. L'ora di Zirk-Zen”. A pagina 2 in taglio alto: “Le ore calde delle trattative viola. Kean, il caso dei bonus. Zirkzee-Njie ai dettagli. Beto diventa il piano B”, di spalla: “Dodo, due chance Grecia o Inghilterra. Ma la proprietà...”. A pagina 3: “La seconda col Frosinone. La festa, i tifosi, il riscatto. Stasera è vietato sbagliare. Rivoluzione sugli esterni”. A pagina 4: “L’analisi di mister Grosso: «Tutto e subito? Difficile. Desidero qualcosa di bello. Ma ne voglio 2 per ruolo» e di spalla: ”Amore, gioie, ricordi. I gesti dell’ombrello e i sorrisi del Franchi".