Allegri ha Fagioli come primo nome per il suo centrocampo al Milan. La posizione della Fiorentina è chiara

Gli occhi del Milan sono su Nicolò Fagioli. L'allenatore dei rossoneri Massimiliano Allegri è da tempo estimatore del centrocampista della Fiorentina, autore di una stagione in crescendo.

Allegri estimatore

Come scrive Tuttosport, il Milan vorrebbe inserire profili italiani di spessore in rosa, oltre al fatto che in mezzo al campo la rosa milanista è molto corta, vista anche la coppia competizione del prossimo anno.

La posizione della Fiorentina

Fagioli non è l'unico nome nella lista dei rossoneri, ma è il profilo che per adesso intriga di più Allegri. Da parte della Fiorentina la situazione sembra essere chiara: Fagioli sarà al centro della ricostruzione viola. Portarlo via da Firenze, dunque, sarà molto difficile quest'estate.