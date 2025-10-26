Fiorentina-Bologna: segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com

Un incrocio tesissimo, ancor più teso del solito, quello di oggi pomeriggio tra Fiorentina e Bologna, con i rossoblù in grande spolvero e una Fiorentina almeno rinfrancata dal 3-0 di Vienna. Quel che conta però sono i punti in campionato e schiodarsi da quel maledetto ultimo posto per ritrovare un briciolo di serenità.

Appuntamento alle 18 al Franchi agli ordini del sig. La Penna e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell'incontro. Al termine le classiche pagelle e le voci dei protagonisti.