La Fiorentina spinge sul Comune e minaccia di rivedere l'idea del project financing

Lo stadio di casa, l'Artemio Franchi, in questa stagione è tutt'altro che un fortino per la Fiorentina. Nel proprio impianto, il club viola ha ottenuto un solo punto in cinque partite di campionato e per altro ottenuto in extremis, quando la sconfitta contro il Bologna sembrava praticamente una certezza.

Calo delle entrate

Ma non c'è solo un aspetto sportivo del quale tenere di conto, ve n'è anche uno economico. Nel 2023/24 gli incassi dai biglietti erano stati di 16 milioni, mentre erano calati a 11 la stagione scorsa. E visto l'andamento, potrebbero calare anche quest'anno.

La minaccia al Comune

Intanto continua a non esserci un cronoprogramma aggiornato dei lavori, mentre il club, scrive il Corriere dello Sport-Stadio, spinge per avere ulteriori rassicurazioni sul Comune e minaccia di rivedere l'idea del project financing per completare l'opera.