FOTO E VIDEO - Moise Kean sfoggia il suo nuovo accessorio all'ultima moda: oro e diamanti per i denti

Il calciatore della Fiorentina Moise Kean ha da sempre mostrato le sue altre passioni, oltre al calcio; in primis c'è la musica rap da lui prodotta, spesso accompagnata da outfit particolarmente appariscenti. E il numero 20 viola, nelle sue storie Instagram, ha condiviso l'acquisto di un nuovo accessorio molto particolare.

Come si evince dal post, Kean si è fatto realizzare un grillz per i denti, un rivestimento in oro giallo e bianco con anche due carati di diamanti naturali. Di seguito, l'accessorio completo e l'entusiasmo dell'attaccante viola.