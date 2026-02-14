Ranieri: "Abbiamo accettato di abbassarci al momento giusto, finalmente abbiamo tenuto un risultato. Mese intenso per me, mi sono allenato al meglio"

Titolare a sorpresa Luca Ranieri, che ha preso oggi il posto di Comuzzo: l'ex capitano viola ha parlato così a Dazn:

"Oggi abbiamo fatto una grandissima partita tutti, complimenti a tutti, sapevamo della qualità alta del Como. Abbiamo accettato di abbassarci nel momento giusto e attaccare bene, sono contento di aver resistito alla fine perché abbiamo regalato troppi punti nel recupero. Finalmente possiamo tornare a casa con un bel sorriso.

Esultanza con Fagoli? Siamo andati dal nostro nutrizionista perché è un ragazzo d’oro, si merita tanto, ci sta dando tanto, le persone dietro le quinte ci stanno dando una mano incredibile e si devono sentire parte del gruppo.

La fascia persa? E’ stato un mese bello intenso, sia con la squadra che personalmente. Ho cercato sempre di allenarmi al meglio, oggi ho avuto l’occasione, sono felice per la vittoria della squadra. Dispiace per il gol subito perché ne prendiamo uno a partita però ci portiamo a casa questa grande vittoria".