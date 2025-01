E' l'undicesimo minuto della semifinale di Carabao Cup tra Tottenham e Liverpool quando Rodrigo Bentancur, exJuventus, è svenuto in campo: nessuno scontro con altri giocatori all'origine del malore, con i soccorsi immediati tra la preoccupazione di compagni, avversari e pubblico.

Cosa è successo

Con palla proveniente in area da calcio d'angolo, Bentancur ha provato a colpirla di testa ma è caduto sbattendo il volto sul terreno di gioco, rimanendo a terra immobile. In campo è stato soccorso per circa 7 minuti, anche con la maschera dell'ossigeno, prima di essere trasportato fuori in barella. Il giocatore, fa sapere il Tottenham, è cosciente: uscendo dal campo avrebbe anche rassicurato tutti alzando un pollice.

L'uruguaiano è uscito dal campo cosciente

Una vicenda che ha spaventato un'altra volta, dopo il malore di Edoardo Bove, il mondo del calcio. Fortunatamente, i segnali positivi sono arrivati subito, dopo l'immediato intervento dei sanitari. Il centrocampista ex Juventus è stato già trasportato in ospedale, nelle prossime ore verrà sottoposto a tutti gli accertamenti del caso.