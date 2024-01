Ci sarà anche la Fiorentina al Torneo di Viareggio. Mister Papalato pronto a guidare il gruppo viola

Il 23 gennaio si terrà il sorteggio della prossima edizione della Viareggio Cup, per l’esattezza la 74esima, del torneo ormai da anni itinerante che coinvolge tantissime squadre giovanili da tutto il mondo.

E la Fiorentina ci sarà ancora

La Fiorentina prenderà come di consueto parte alla prestigiosa rassegna, secondo quanto raccolto da Fiorentinanews.com, e sarà la formazione Under 18 di mister Christian Papalato a partecipare alla competizione. È molto probabile che del gruppo facciano parte anche calciatori di Primavera e Under 17, ma questo sarà reso noto solo più avanti non appena la Fiorentina diramerà l’elenco dei convocati.

Le altre partecipanti finora ufficializzate

Tra le squadre che hanno già ufficializzato la loro presenza al Torneo, troviamo Torino, Galatasaray, Honved, Rappresentativa Serie D, il Melbourne United di Alessandro Diamanti. Ci sono poi varie squadre africane: il Centre National de Formation de Football (Congo), Ojodu City, Alex Transfiguration e Mavlon (Nigeria), Berekum Freedom Fighters e Bantama (Ghana). Tra le altre straniere, iscritti anche i brasiliani dell’Ibrachina, gli spagnoli dello Jóvenes Promesas e due formazioni americane: Westchester United e United Youth Soccer Stars.

Lo scorso anno la Fiorentina è stata eliminata in semifinale dal Sassuolo, che si impose 3-1 A Seravezza sulla formazione viola. I neroverdi si sono poi laureati campioni battendo 2-1 il Torino in finale.