Moreno-Valentini: coppia di rientro ma in terza fila sulla griglia. Una tocca e fuga per entrambi all'orizzonte

Non dovrebbe esserci margine di ricongiungimento in estate né con Matias Moreno, né con Nicolas Valentini: i due argentini, presi da Pradè nelle ultime due annate, rientreranno dai prestiti a Levante e Verona ma quasi certamente per essere dirottati altrove.

Cosa era stato visto in Valentini?

Se a Moreno una stagione a Firenze almeno è stata concessa, su Valentini la Fiorentina arrivò quasi allo scontro con il Boca, convincendo il giocatore a non firmare il rinnovo e a sbarcare in Europa con sei mesi da fuori rosa alle spalle. Poi un anno e mezzo di prestito e zero minuti raccolti in viola. Resta un mistero su cosa fosse stato visto nel classe 2001: i due in ogni caso ad oggi sarebbero in terza fila nelle gerarchie difensive viola, dietro a Viery, Pongracic, Ranieri e Comuzzo.