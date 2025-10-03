"Beh direi che mi deve pagare una cena no?". Il simpatico siparietto a fine partita fra Ndour e Piccoli

Cher Ndour è stato il protagonista indiscusso della serata di ieri. Un gol e un assist che sono stati determinanti nella vittoria della Fiorentina contro il Sigma Olomouc nella prima giornata del girone di Conference League.

Il siparietto

Al termine della partita il giovane centrocampista si è presentato di fronte ai microfoni dei canali ufficiali della Fiorentina. Durante l'intervista è andato in scena un simpatico siparietto con Roberto Piccoli, autore del primo gol della partita, proprio su passaggio di Ndour.

Una cena in sospeso

“Oh se non mi paghi la cena…” ha detto Ndour rivolgendosi a Piccoli. Il centrocampista, sollecitato dal giornalista curioso di conoscere i dettagli della scommessa fra i due, ha continuato dicendo: “Beh direi che me la deve pagare no? Non abbiamo fatto una vera scommessa, ma prima della partita ci siamo detti di giocare vicini e l'assist è nato proprio da questo. L'ho mandato in porta e il resto l'ha fatto lui”.