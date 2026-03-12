Ad Hangover Viola di Fiorentinanews.com, Giuseppe Barone ha avuto modo di analizzare la stretta attualità della Fiorentina di Vanoli e proiettarsi anche alla sfida di Conference League col Rakow.

‘Conference? Mi aspetto una squadra con voglia di lottare’

“È un anno diverso, che non ci si aspettava, ma può succedere. Sono sicuro che squadra e società si tireranno fuori da questo momento e potremo respirare di nuovo. Condivido le parole di Vanoli e Ranieri dopo il Parma: è un punto in più e la Fiorentina ha il destino nelle proprie mani, ora è davanti alla Cremonese e dovrà giocare una partita molto attenta nello scontro diretto di lunedì prossimo. Contro il Rakow mi aspetto una squadra che ha voglia di lottare e di andare avanti in Conference League. Normale avere anche la partita con la Cremonese in testa, sarà fondamentale per il futuro, ma son sicuro che in questo momento ci sono le persone giuste dalla parte della Fiorentina”.

‘Vanoli l’uomo adatto per portare la Fiorentina alla salvezza’

“Credo che Vanoli sia l’uomo adatto per portare la Fiorentina alla salvezza, ne sono sicuro. Non è facile, ma anche lui è molto legato alla piazza e ai colori viola. Un allenatore che mi piacerebbe a Firenze? Oggi è una domanda difficile, oggi bisogna pensare a salvare la squadra, poi la società prenderà le sue decisioni. Se Vanoli salvasse la Fiorentina non sarebbe scontato cambiare allenatore, vorrebbe dire tanto, non mi stupirei di una conferma”.

Infine, su Roberto Goretti: “Ho avuto il privilegio di averlo come direttore sportivo quando sono andato al Perugia per qualche mese, è una persona che conosce calciatori e ha esperienza nel calcio italiano. Sarebbe bello averlo in società anche in futuro, il suo lavoro sarebbe importante”.