Terminato il mercato estivo ed esaurita la prima sosta Nazionali, la Serie A è pronta per decollare davvero e il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni ha fatto un po' le sue previsioni fantacalcistiche per una griglia in cui vede la Fiorentina in quarta fila:

"Il mercato della Fiorentina mi è piaciuto un sacco perché ha una forte connotazione italiana: Kean, Ndour, Piccoli, Fagioli, Nicolussi Caviglia, Mandragora, Comuzzo, Ranieri, Parisi, Fazzini, Kouadio e altri. Solo l’assenza di valori tecnici assoluti - nelle squadre e in Nazionale ci sono giocatori che vent’anni fa non sarebbero mai stati titolari - mi induce a pensare che fattori un tempo secondari possano incidere sul risultato finale. E a credere nei miracoli".