Zazzaroni: "Mi piace un sacco la connotazione italiana del mercato della Fiorentina. In assenza di grandi valori tecnici anche questo può incidere sul risultato finale"
Terminato il mercato estivo ed esaurita la prima sosta Nazionali, la Serie A è pronta per decollare davvero e il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni ha fatto un po' le sue previsioni fantacalcistiche per una griglia in cui vede la Fiorentina in quarta fila:
"Il mercato della Fiorentina mi è piaciuto un sacco perché ha una forte connotazione italiana: Kean, Ndour, Piccoli, Fagioli, Nicolussi Caviglia, Mandragora, Comuzzo, Ranieri, Parisi, Fazzini, Kouadio e altri. Solo l’assenza di valori tecnici assoluti - nelle squadre e in Nazionale ci sono giocatori che vent’anni fa non sarebbero mai stati titolari - mi induce a pensare che fattori un tempo secondari possano incidere sul risultato finale. E a credere nei miracoli".
