Kean alza ancora bandiera bianca: out contro il Como, Vanoli studia i possibili adattamenti

Niente da fare: anche domani sera contro il Como, nella gara valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, la Fiorentina sarà orfana di Moise Kean.

Forfait

Lo riporta l'Ansa: l'attaccante non ha ancora smaltito il problema alla caviglia che lo sta limitando da mesi e anche domani, per una gara che vedrà molte rotazioni nella formazione titolare, guarderà i suoi compagni dalla tribuna.

Chi ne farà le veci

Non è però scontato che al suo posto ci sia Piccoli: le ipotesi parlano di un possibile adattamento di uno tra Gudmundsson, Fabbian e Kouamè. Il tutto per preservare le energie e affrontare la delicata sfida di sabato prossimo, contro il Napoli, al meglio.