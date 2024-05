Commisso e una nuova opera di convincimento verso Italiano non andata in porto: il tecnico viola è irremovibile sul suo futuro

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport di oggi si parla di quello che potrebbe essere il futuro del tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano.

Italiano non cambia idea

La situazione dell'attuale allenatore viola sembra ormai chiara da molto tempo. Vincenzo Italiano vuole lasciare Firenze e la Fiorentina a fine stagione, nonostante il dettaglio rinnovo automatico in caso di qualificazione in Europa League. In questi giorni il presidente Rocco Commisso ha parlato più volte di persona con Italiano per provare a fargli cambiare idea, ma la sua posizione è inamovibile.

E adesso conta soltanto la Fiorentina

L'allenatore dei viola considera il suo ciclo in viola ormai al termine e per lui perciò non c'è altra strada al di fuori dell'addio. E adesso non conta altro che la Fiorentina, l'Europa e la possibilità di poter regalare un trofeo a Firenze.