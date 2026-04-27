Kean, Vanoli ha ancora bisogno di lui e crede nel suo ritorno. E anche ieri...

Dallo spareggio dell'Italia con la Bosnia in poi, il centravanti della Fiorentina, Moise Kean, non è più riuscito a rendersi disponibile per scendere in campo.

Terapie

Ha seguito un percorso di terapie specifiche per attenuare il dolore alla tibia, ma non sono noti i suoi tempi di recupero. Tant'è che nel frattempo è cresciuta la percentuale di chi crede che non giocherà più fino alla fine di questa stagione.

Vanoli ci crede

Tra questi però non c'è il tecnico viola, Paolo Vanoli, che ha fatto sapere di avere ancora bisogno di lui e che crede in un suo ritorno: “Sta facendo le doppie sedute e farà di tutto per aiutarci da qui alla fine”.

Già, le doppie terapie. Secondo quanto fatto sapere dalla società, il giocatore ieri non era al Franchi a vedere la partita proprio per questo, per sottoporsi a una terapia che gli permetta di recuperare. Ma ce la farà davvero?