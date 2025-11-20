Vanoli e la Fiorentina ripartono dalle certezze: coppia offensiva e sistema di gioco non si toccano
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Contro la Juventus, la Fiorentina e il nuovo allenatore, Paolo Vanoli, ripartiranno dalle certezze.
Coppia offensiva
L'ex tecnico del Torino ha messo in cima al suo manifesto d’azione per tirare la Fiorentina fuori dai guai la coppia formata da Moise Kean e Albert Gudmundsson. Lo scrive stamani il Corriere dello Sport-Stadio.
Sistema di gioco
Certezze non solo per gli interpreti ma anche sotto il profilo del sistema di gioco. Quindi avanti con il 3-5-2 o 3-5-1-1 a seconda di movimenti e consegne chiesti all'islandese.
I dubbi maggiori, semmai, restano nel mezzo dove in tanti sperano di poter essere titolari contro i bianconeri.
