Prime convocazioni per l'ex capitano viola Pasqual come CT dell'Italia U16: chiamati quattro giovani della Fiorentina
Credits Foto: sito FIGC
E' stata resa nota la prima lista dei convocati di Manuel Pasqual come allenatore dell'Italia U16, che debutterà a Roma con un doppio confronto amichevole di prestigio contro i coetanei dell'Inghilterra, in programma martedì 26 agosto e giovedì 28 agosto.
Le prime convocazioni
22 i giovani (tutti classe 2010) convocati da Pasqual, che l'anno scorso era vice allenatore dell'Under 18 azzurra. Presenti in lista quattro giocatori della Fiorentina.
I nomi
Chiamato il difensore viola Mattia Barbone, i due centrocampisti Lorenzo Bernamonte e Filippo Castagnoli, oltre al bomber assoluto della scorsa stagione con l'U15 gigliata Federico Croci.
