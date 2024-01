Italiano ci ha preso gusto e pensa ancora alla difesa 'insolita': ma c'è un Faraoni in più a rendere tutto sensato

Valutazioni in corso per Italiano: si studia il modulo

Dopo l'emergenza col Bologna, c'è quella con l'Udinese, sebbene qualche recupero lo si veda all'orizzonte. Sarà il mercato però a determinare il ripristino della situazione per l'attacco della Fiorentina: per il momento infatti, Italiano sembra orientato a optare ancora per l'insolita difesa a 3, di fatto utilizzando quasi l'intero reparto a disposizione.

La prima di Faraoni al Franchi

Sarà la prima per Faraoni al fianco dei nuovi compagni e se non altro l'esterno ex Verona renderebbe più sensato il ruolo dell'esterno a tutta fascia, ricoperto molto più spesso rispetto a quello del terzino.