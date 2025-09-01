DIRETTA VIDEO - Il Salotto del Calcio in onda stasera: il gong del calciomercato e le prime gare della nuova Fiorentina di Pioli

Questa sera torna in onda - dopo la sosta estiva - alle ore 21:00 su TVL Toscana, Canale 14, Il Salotto del Calcio, trasmissione sportiva condotta dal giornalista Marco Mordini, tifoso viola e da sempre al seguito delle squadre giovanili della Fiorentina. Nella puntata di stasera si parlerà dei movimenti di mercato che hanno caratterizzato l'estate della Fiorentina, tra quelli conclusi e quelli non riusciti, ma non mancherà spazio per commentare l'inizio di Stefano Pioli al suo ritorno sulla panchina viola.

Gli ospiti di questa sera

Presentano Marco Mordini e Alessia Lotti. Tra gli ospiti saranno presenti Ariele D'Angelo, Responsabile Tecnico Centro Federale e Area di Sviluppo Firenze FIGC, e Valentino Vaselli, responsabile tecnico e selezionatore delle categorie giovanili. A leggere i messaggi del telespettatori ci penserà Laura Puggelli.

La DIRETTA VIDEO

https://tvl.it/diretta-tvl