Ezio Sella, ex giocatore della Fiorentina, ha commentato così la prestazione di ieri sera dei viola, accennando anche al futuro di Vanoli in ottica della prossima stagione. Queste le sue parole a TuttoMercatoWeb.com.

Sulla partita di ieri

"Ieri sera ho visto una Fiorentina nettamente inferiore al Crystal Palace, una squadra che non aveva le potenzialità e le armi per poter mettere in difficoltà gli inglesi, che hanno dimostrato di essere superiori sia tecnicamente che fisicamente alla Fiorentina. Credo che la Fiorentina adesso si debba ancora di più concentrare sul campionato, perché la classifica non è così tranquilla come si pensa”.

Sul futuro di Vanoli

"Se ripartirei da Vanoli la prossima stagione? Non è facile da dire, anche perché è cambiato un po' tutto, dall'arrivo di un nuovo ds alla morte di Rocco Commisso. Paratici è arrivato dopo l'avvento di Vanoli, dunque credo andrà fatta una grande riflessione non solo sull'allenatore, ma un po' su tutto per cercare di creare, per la prossima stagione, una squadra competitiva. La Fiorentina è una squadra da ristrutturare, ma Paratici è l'uomo giusto per questo”.