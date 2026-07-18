Home / Edicola Viola La Gazzetta dello Sport: la Fiorentina ora fa paura a centrocampo Redazione / 18 July 2026, 12:01 Twitter Facebook Whatsapp Telegram Email Aggiungi FiorentinaNews.com come Fonte preferita su Google Su La Gazzetta dello Sport titolo viola a pagina 30 in taglio alto: “Fiorentina super. Oulai affare fatto” e in sommario: “Anche l'ivoriano per Grosso. Il centrocampo è da paura”. Di spalla: “Gosens saluta, va allo Schalke 04: ‘Addio doloroso’”. Notizie correlate L'ultimo slot extra se lo aggiudica Oulaï: quasi 30 milioni per un centrocampo 'da paura'. Quel 'rapimento' da parte di un avvocato La chiamata Grosso-Oulaï: i due in contatto già qualche giorno fa. Di mezzo hanno provato a entrarci anche gli ex agenti del calciatore 💬 Commenti Twitter Facebook Whatsapp Telegram Email Condividi Commenta