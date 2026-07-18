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La Gazzetta dello Sport: la Fiorentina ora fa paura a centrocampo

Redazione /
La Gazzetta dello Sport
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Su La Gazzetta dello Sport titolo viola a pagina 30 in taglio alto: “Fiorentina super. Oulai affare fatto” e in sommario: “Anche l'ivoriano per Grosso. Il centrocampo è da paura”. Di spalla: “Gosens saluta, va allo Schalke 04: ‘Addio doloroso’”.

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