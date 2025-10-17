Galloppa: "Si parla tanto della Youth League, ma la gara contro il Bologna è come un esame. Abbiamo studiato"

Il tecnico della Fiorentina Primavera Daniele Galloppa ha parlato ai canali ufficiali della società viola in vista della sfida contro il Bologna.

Le parole di Galloppa

“Arriviamo bene alla partita. Il livello dei ragazzi l'ho visto crescere . Affrontare il Bologna è come fare un esame su quello che abbiamo preparato: la loro è una squadra che ha cambiato moduli e modi di pressare. Noi dobbiamo stare attenti a tutto, ma ci siamo preparati. Sarà come presentarci all’esame avendo studiato”.

Sui prossimi impegni

“Si parla tanto della partita di Varsavia (in Youth League ndr), perché sarà la prima volta per tutti, ma la partita di domani è molto importante. Voglio che la squadra ci arrivi arrabbiata, poi penseremo alla Youth. Per la formazione cambieremo qualcosa, abbiamo tante soluzioni per mantenere il livello alto".