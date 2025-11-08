E dire che si poteva giocare a panchine invertite... le dimissioni di Pradè hanno ribaltato Genoa-Fiorentina

Chissà, non fosse stato per le dimissioni di Daniele Pradè di sabato scorso, forse Genoa-Fiorentina di domani si sarebbe giocata a panchine invertite. Troppo irresistibile il richiamo della romanità per l'ex ds viola, che a ‘Capitan futuro’ si sarebbe quasi certamente risolto, una volta fallita definitivamente la scommessa su Pioli.

Vanoli invece era stato approcciato dal Genoa già nei giorni precedenti, quando Vieira sembrava destinato all'addio: l'ex esterno viola però mise tutto in standby per aspettare la Fiorentina. Gli è andata bene, perché rischiava di rimanere con un pugno di mosche in mano se davvero avesse prevalso la linea D'Aversa o addirittura quella Palladino. De Rossi nel frattempo è andato proprio a Genova, anche se domani mancherà per squalifica: poteva finire sulla panchina viola (già in passato, più volte) e invece l'affronterà da avversario. La sensazione invece è che a Firenze ci sia finito il tecnico migliore possibile in questa situazione.