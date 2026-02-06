Proc. Brescianini: "Non è stato facile portarlo alla Fiorentina. Marco giocatore solido. Baldanzi a Firenze? Vi racconto"

L’agente di mercato Giuseppe Riso ha palato a Tuttosport anche delle mosse che hanno riguardato i suoi assistiti, tra cui Brescianini e Baldanzi, entrambi in ottica Fiorentina.

Su Brescianini

“Non è stato semplice spostarlo; perché l'Atalanta non voleva privarsene. Marco fa parte di quella categoria di giocatori solidi e che sanno fare tutto. Sarà un valore aggiunto per la Fiorentina nel girone di ritorno”.

Su Baldanzi

“Su di lui è stato decisivo l’effetto De Rossi. La presenza di Daniele in panchina è stata decisiva: il mister l’ha chiamato e convinto a scegliere il Genoa. Gasp non voleva fare a meno di Tommaso, che però aveva bisogno di giocare di più. Così la soluzione rossoblù ci è sembrata quella ideale”.