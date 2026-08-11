Pellegrino-Fiorentina, il Parma chiude il bis: doppio centravanti argentino in arrivo
Mateo Pellegrino esulta. Foto: Fiorentinanews.com
Ormai Mateo Pellegrino è davvero a un passo dal vestire la maglia della Fiorentina. L'attaccante argentino sta per lasciare il Parma per unirsi ai viola, in attesa di chiudere anche la cessione di Roberto Piccoli, vicino al Bologna.
Pellegrino verso Firenze, il Parma torna in Argentina
Intanto i crociati si tutelano in attacco con sostituti adeguati. Ma la scorza non cambia, acquistando sempre dall'Argentina come nel caso di Pellegrino. Il Parma fa addirittura doppietta: in arrivo due centravanti dal campionato argentino.
Pescati due centravanti
Il Parma ha ormai chiuso David Romero: l'attaccante arriva dal Tigre per circa 9 milioni di euro complessivi. Ma non solo, ecco anche Thomas De Martis. Come riporta Gianluca Di Marzio, gli emiliani hanno in pugno il giovanissimo classe 2008 di proprietà del Lanus.
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