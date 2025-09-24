Previsto un lungo stop per Lamptey. Ecco quando rientrerà in gruppo e sarà a disposizione di Pioli

Appena acquistato dal Brighton per una cifra attorno ai 6 milioni di euro, il laterale della Fiorentina Tariq Lamptey risulta immediatamente indisponibile. La sua avventura in viola, al momento, è durata neanche mezz'ora: il ghanese ha immediatamente chiesto il cambio forzato e gli esami svolti hanno riportato una lacerazione isolata del crociato anteriore, che ha costretto a un'altra operazione per lui.

I tempi di recupero previsti per Lamptey

I tempi di recupero sono decisamente lunghi: la Fiorentina non potrà fare affidamento su Lamptey almeno fino ad anno nuovo, ma è scongiurata l'ipotesi di stagione già finita. La riabilitazione completa durerà quattro mesi, dunque il classe 2000 dovrebbe rientrare in gruppo entro fine gennaio 2026. Ci vorrà poi qualche ulteriore settimana per tornare completamente a disposizione di mister Pioli. Lo stop complessivo si aggira sui cinque mesi.

Una cronaca infortuni lunghissima per il nuovo acquisto viola

Non è certamente il primo infortunio con cui Lamptey deve fare i conti. Dal 2020 in poi, i suoi lunghi periodi di indisponibilità per problemi fisici (di vario tipo, con il ginocchio protagonista) gli hanno fatto saltare poco meno di cento partite. In circa cinque stagioni. L'infortunio più grave -prima di quello rimediato domenica contro il Como- risaliva a marzo 2023, sempre al ginocchio.