Palladino: "Cinque mesi senza panchina sono sembrati un'eternità. Mi affascina molto Arteta. La Champions..."

L'allenatore dell'Atalanta ed ex Fiorentina Raffaele Palladino, intervenuto a Sky Sport prima del suo esordio in Champions da tecnico, ha parlato della situazione della sua squadra: “Già la parola Champions mette emozione, ma non c'è tempo. Siamo dentro a una competizione importantissima. I ragazzi ce la stanno mettendo tutta, questo mi lascia tranquillo e sono fiducioso per il futuro con loro”.

“La Champions mette emozione. Lavoriamo per ritrovare il DNA”

“Da questi ragazzi sto ricevendo ottime risposte negli ultimi giorni, sono orgoglioso di essere il loro allenatore. Questa competizione, poi, rende tutto più bello e ti permette di alzare il livello. Adesso lavoriamo quotidianamente per ritrovare il nostro DNA”.

“Un'eternità senza allenare. Ho girato molto, impressionato dall'Arsenal”

Cinque mesi senza allenare? “A me è sembrata un'eternità. In cinque mesi ho potuto ampliare la mia esperienza professionale. Sono stato in giro e ho studiato tanto inglese, infatti sono stato tanto in Inghilterra. Sono rimasto impressionato dall'Arsenal, mi affascina molto Arteta”.