L'ex calciatore e tecnico del settore giovanile della Fiorentina Claudio Piccinetti è intervenuto a Lady Radio, cominciando da Comuzzo: “Lui è giovane e di prospettiva, nessuno lo discute, ma oggi nel gioco del calcio si può fare a meno di un giocatore. Oggi non ci sono più i giocatori che ti fanno vincere le partite, tantomeno un difensore. Non voglio certo mandarlo via, ma sarebbe sostituibile e la Fiorentina incasserebbe 35 milioni”.

“Non è convinto dell'Arabia e va bene, ma mi aspetto un miglioramento”

E aggiunge: “Non credo però che il ragazzo sia convinto, in Arabia prendono una barca di soldi… e poi vogliono tornare. Cambiare vita a 20 anni… allenarsi al Viola Park e giocare alla Fiorentina è tutta un’altra cosa. Ora però da lui ci si aspetta un miglioramento, soprattutto sul piano tecnico e in costruzione, mentre in marcatura è già molto forte”.

“Ma Pongracic dove va? Faccia il difensore. E non vorrei che Fagioli…”

Sul resto della difesa e della squadra: “Pablo Marì a Cagliari è entrato e ha fatto tantissimi falli in 15’. Pongracic prende e parte, ma dove va? Ma stia attento e intanto faccia il difensore. Basta giocare da presuntuosi. Fagioli regista per ora non mi ha convinto, ha la personalità per fare quel ruolo? Non vorrei fosse il giocatore del giovedì… C’è da fidarsi oppure no? A centrocampo serve un giocatore che guidi il reparto, con personalità, che ti faccia cambiare marcia, può esserlo Nicolussi Caviglia? Dodô invece fa sempre troppa confusione, non mi innamorare”.

“Fortini mi ha fatto una paura tremenda, ma voglio rivederlo”

Su Fortini: “L’ho visto mezz’ora ma mi ha fatto una paura tremenda, sbagliava le diagonali. Non posso giudicarlo ancora, voglio vederlo. A destra o a sinistra? Ora non importa. La questione Valentini non si capisce: sta antipatico a qualcuno? A Verona è andato bene, ha struttura, agonismo, anche troppo cattivo, ma un po’ di sana cattiveria calcistica serve anche”.