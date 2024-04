La Nazione: I due obiettivi della Fiorentina

In prima pagina dell'inserto sportivo de La Nazione troviamo questo titolo sulla Fiorentina: "Euro o mai più Oggi va vinta".

Apertura per: “Bivio viola, gara da brividi Gonzalez, il Gallo e Beltran Euroccasione semifinale In gioco c’è anche il futuro”. Sottotitolo: “Oggi (ore 18.45) il ritorno dei quarti col Plzen. Sfida difficile, Italiano si affida ai big”.

Articolo che inizia così: "Due obiettivi. Che poi, di fatto coincidono, perché la Fiorentina questo pomeriggio contro il Viktoria Plzen ha la necessità di continuare il percorso in Conference, per guadagnarsi un posto in Europa la prossima stagione. Ma soprattutto di proseguire il cammino per alzare il primo trofeo dell’era Commisso".

Ampio spazio per: “Italiano, vigilia di fuoco ”Settimana decisiva Voglio la semifinale". E inoltre: “Il tecnico: ”Serve l’aiuto dei tifosi. Le punte? Una macumba" E Kouame spinge: “Il mio sogno? Vincere in maglia viola”.