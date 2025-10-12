Gattuso: "Kean ha un fastidio alla caviglia, speriamo bene per lui"
Dopo la schiacciante vittoria contro l'Estonia, il CT della Nazionale italiana Gennaro Gattuso ha brevemente commentato anche l'infortunio di Moise Kean.
Le parole di Gattuso
“L'infortunio di Moise? Vediamo, vediamo… Non ci ho parlato molto. Ha fastidio alla caviglia. Speriamo bene per lui”
In dubbio
In attesa degli esami medici per capire l'entità dell'infortunio, l'attaccante della Fiorentina è in forte dubbio per la sfida degli azzurri contro Israele in programma martedì.
