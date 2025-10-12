​​

header logo

Gattuso: "Kean ha un fastidio alla caviglia, speriamo bene per lui"

Redazione /
Gennaro Rino Gattuso

Dopo la schiacciante vittoria contro l'Estonia, il CT della Nazionale italiana Gennaro Gattuso ha brevemente commentato anche l'infortunio di Moise Kean

Le parole di Gattuso

“L'infortunio di Moise? Vediamo, vediamo… Non ci ho parlato molto. Ha fastidio alla caviglia. Speriamo bene per lui”

In dubbio

In attesa degli esami medici per capire l'entità dell'infortunio, l'attaccante della Fiorentina è in forte dubbio per la sfida degli azzurri contro Israele in programma martedì.

Notizie correlate
💬 Commenti