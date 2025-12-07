Una mentalità da retrocessi già a dicembre: Goretti preannuncia decisioni drastiche ma lo spogliatoio è impermeabile a tutto

Come sempre parco di parole ma piuttosto incisivo, almeno davanti al microfono: Roberto Goretti ieri ha parlato senza mezzi termini di “decisioni drastiche”, in riferimento a cosa e con quali risultati lo vedremo, si spera, presto. La Fiorentina che si è sciolta anche a Reggio Emilia è una (non) squadra con la retrocessione dentro la testa, con una mentalità rassegnata e in balìa degli eventi.

Lo spogliatoio pare impermeabile a qualunque stimolo esterno, che arrivi da un allenatore diverso o da un Ds nuovo (certo se è il vice di quello dimissionario…). Un gruppo di irresponsabili mediocri per il quale non pare esserci cura e in preda all'anarchia più totale. Un groviglio indistricabile e un compito quasi impossibile per l'ex Ds di Reggiana e Cosenza.