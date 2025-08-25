A Reggio Emilia senza attaccanti? Con Piccoli che non potrà essere della partita, resta una sola opzione disponibile

Chi giocherà in attacco giovedì a Reggio Emilia? La scelta, a dire il vero, è piuttosto scontata. Stefano Pioli non avrà grandi dubbi in vista della scelta della formazione da schierare contro il Polissya. Quantomeno là davanti.

A Reggio Emilia senza attaccanti?

La Fiorentina si accinge a scendere in campo con un attacco orfano del suo jolly. Kean, infatti, sarà squalificato, mentre l'alternativa della passata stagione, Beltran, è sul piede d'addio. E nemmeno l'ultimo arrivato in casa viola, Piccoli, potrà prendere parte all'incontro.

L'unica carta

Il nuovo acquisto, essendo stato ufficializzato soltanto oggi, non è presente nella lista UEFA. Dunque, l'unico centravanti disponibile prende il nome di Edin Dzeko. Il bosniaco dovrebbe partire dal 1' contro gli ucraini, ponendosi come unico riferimento avanzato, oltre al possibile impiego di Gudmundsson.