Cuesta coi difensori contati: un laterale destro non sarà convocato per la partita con la Fiorentina

Ulteriore tegola in difesa per il Parma: Sascha Britschgi, infatti, non sarà convocato a scopo precauzionale per la trasferta di Firenze. Lo svizzero si è fermato per un lieve fastidio alla coscia sinistra, ragion per cui lo staff gialloblù ha deciso di non rischiarlo contro la Fiorentina.

Difensori contati

A questo punto Cuesta rimane coi difensori contanti e, nello specifico, col solo Delprato come laterale destro di ruolo. Molto probabilmente sarà dunque convocato il giovane Mena Martinez, già aggregato dalla Primavera nelle ultime settimane.